Osimhen e il caso leasing: denuncia a Milano per una Mercedes non restituita

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La passione per le auto di lusso di Victor Osimhen finisce al centro di una vicenda giudiziaria. L’attaccante del Galatasaray è stato denunciato a Milano dopo la segnalazione del legale rappresentante di Mercedes-Benz Financial Services.
Secondo quanto riferito, il caso riguarderebbe un’auto ottenuta tramite leasing e non restituita nei tempi previsti. La denuncia è stata presentata presso la stazione dei carabinieri di Crescenzago.
L’episodio si inserisce in un contesto noto: il calciatore ha spesso mostrato sui social la sua collezione di supercar, tra cui una Lamborghini Revuelto dal valore milionario. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuali sviluppi giudiziari.