ERA DI QUALIANO IL RAGAZZO MORTO NELLA NOTTE IN VIA RIPUARIA

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Dramma nella notte a Varcaturo, dove un ragazzo di 17 anni, originario di Qualiano, ha perso la vita in un violento incidente stradale. Altri due giovani sono rimasti feriti, tra cui il conducente dell’auto su cui viaggiava la vittima.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 4 in via Ripuaria, nei pressi di un istituto scolastico. Secondo una prima ricostruzione, il 17enne, N.C., sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo in seguito all’impatto tra i due veicoli. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, intervenuti con automedica e ambulanze: per il giovane non c’è stato nulla da fare.

I due feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli, dove sono attualmente in cura.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Giugliano, che stanno conducendo le indagini per chiarire l’esatta dinamica dello schianto.

La salma del giovane è stata posta sotto sequestro su disposizione dell’autorità giudiziaria: sarà l’autopsia a fornire ulteriori elementi sulle cause del decesso.













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