VIOLENTA SCOSSA A CRETA: MAGNITUDO 5.8

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Una violenta scossa di terremoto di magnitudo stimata 5. è stata rilevata a Creta. L’epicentro è stato in mare, a circa un chilometro dalla costa di Ferma, nel comune di Ierapetra. Si tratta del versante meridionale dell’isola. Non si hanno al momento notizie su eventuali conseguenze. Quando la terra ha tremato erano le 5 e 18, ora italiana. Gli strumenti hanno registrato un ipocentro di 15 chilometri.

All’inizio di marzo, un terremoto di magnitudo 5.3 ha colpito la Grecia nord-occidentale, senza causare vittime né danni significativi. Secondo uno studio pubblicato a novembre sulla rivista Scientific Data, nel Paese sono state registrate oltre duemila tracce di faglie sismiche attive.













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