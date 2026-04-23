Agguato tra Mugnano e Calvizzano: latitante il maranese che ha sparato dopo la diffusione del video

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È attualmente irreperibile il giovane ritenuto responsabile del ferimento di un 30enne di Mugnano, N.M., raggiunto da un colpo alla gamba nei giorni scorsi all’incrocio con Calvizzano. Subito dopo l’episodio, l’aggressore si allontanò insieme a un’altra persona, fuggendo in moto in direzione Marano.
A incidere sull’esito dell’operazione dei carabinieri sarebbe stata la circolazione di un video che mostrava i due poco dopo i fatti. La diffusione delle immagini, ad opera di un soggetto istituzionale, avrebbe infatti compromesso l’intervento delle forze dell’ordine, consentendo al giovane di far perdere le proprie tracce.
Il sospettato, secondo quanto emerso, sarebbe legato a un contesto familiare vicino alla criminalità organizzata dell’area maranese. Le ricerche sono in corso, mentre gli investigatori continuano a lavorare per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.