Melito, via Di Giacomo: il “cimitero delle auto” a due passi dalle forze dell’ordine

Un presidio di legalità circondato dall’abbandono.

Nonostante la vicinanza strategica ai presidi di sicurezza, i residenti denunciano una situazione di totale immobilità. Le segnalazioni e i solleciti inviati dai cittadini agli uffici comunali e ai comandi competenti sembrano essere caduti nel vuoto.

È incredibile,” commenta un residente spazientito. “Dovremmo sentirci al sicuro e tutelati vivendo vicino alle forze dell’ordine, e invece siamo costretti a convivere con il rischio ambientale e sanitario rappresentato da queste carcasse. Sembra che nessuno veda, o peggio, che nessuno voglia vedere”.

Le auto abbandonate non sono solo un problema estetico: diventano spesso ricettacolo di immondizia, nidi per ratti e, nel peggiore dei casi, potenziali bersagli per roghi dolosi, mettendo a rischio la salute pubblica in una zona già martoriata dalla gestione dei rifiuti.

Tra inefficienza e promesse elettorali.

La domanda che serpeggia tra i marciapiedi di via Di Giacomo è una sola: cosa si sta aspettando per intervenire? Molti cittadini temono che la risoluzione di questo scempio venga conservata come “merce di scambio” per la prossima campagna elettorale.

Il sospetto è che le solite promesse di bonifica e decoro urbano possano tornare a fiorire solo in prossimità del voto, quando il politico di turno si presenterà a caccia di consensi, ignorando che la dignità di un territorio e la sicurezza dei suoi abitanti non dovrebbero avere una scadenza elettorale.

La richiesta dei cittadini.

Al momento, il quartiere chiede un intervento immediato di rimozione forzata dei veicoli e una bonifica straordinaria dell’area. Il contrasto tra la presenza delle divise e lo stato di incuria della strada è un segnale di debolezza dello Stato che Melito non può più permettersi.

In attesa di una risposta ufficiale dalle autorità interpellate, via Salvatore Di Giacomo resta lì: una ferita aperta nel cuore di una città che attende di capire se le istituzioni siano ancora capaci di far rispettare la legge anche “sotto casa propria”.