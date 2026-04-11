Anziani morti in ambulanza, arrestato l’autista Luca Spada: salgono a sei i decessi sospetti

I pazienti erano morti nel 2025 dopo il trasporto in ambulanza con il 27enne ex operatore della Croce Rossa, indagato per omicidio volontario. L’arresto anche per evitare il rischio che le prove venissero inquinate: Spada si è sempre dichiarato estraneo ai decessi

Salgono a sei le morti sospette per cui questa mattina è stato arrestato Luca Spada, il 27enne ed ex autista di ambulanza della Croce Rossa accusato dalla Procura di Forlì di aver ucciso sei anziani – finora i decessi sospetti erano stati considerati cinque – mentre erano a bordo della sua ambulanza. Spada, che è stato fermato dai carabinieri di Meldola, è indagato per omicidio volontario continuato, aggravato dalla premeditazione e commesso con mezzo di sostanze venefiche o altro mezzo insidioso. Le presunte vittime erano tutte persone anziane, colpite da gravi malori durante il trasporto secondario non urgente tra un ospedale e l’altro del Forlivese, mentre Spada era a bordo o alla guida del mezzi.