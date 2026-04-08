MARANO, VANDALISMO AL COMPRENSIVO DARMON-SIANI: DISTRUTTI LAVANDINI E RUBATI ALCUNI RUBINETTI

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A Marano, questa notte ignoti hanno preso di mira la scuola Darmon-Siani, situata in via Soffritto, nella zona collinare della città.

I vandali hanno sfondato porte e danneggiato i bagni dei professori, distruggendo i lavandini e rubando diversi rubinetti. L’effrazione è stata segnalata immediatamente, e sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme all’ufficio tecnico del Comune per verificare i danni e avviare le indagini.

Le autorità stanno ora ricostruendo la dinamica dell’atto vandalico, controllando eventuali telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili e prevenire nuovi episodi.













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