REFERENDUM, AFFLUENZA VICINO AL 59 PER CENTO. NO AVANTI NEGLI INSTANT POLL

Alle 15 si sono chiuse le urne in tutta Italia per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Subito dopo partirà lo spoglio delle schede, che porterà ai risultati definitivi in una votazione che non ha bisogno di raggiungere un quorum per essere valida. Gi Instant poll danno un testa a testa con il Sì intorno al 49% e il No intorno al 51%