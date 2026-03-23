REFERENDUM, AFFLUENZA VICINO AL 59 PER CENTO. NO AVANTI NEGLI INSTANT POLL

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Boom d’affluenza alle urne per il referendum sulla giustizia: ha votato quasi il 59% degli aventi diritto, cifra record. Gli instant poll danno il Sì al 49% e il No al 51%

Seggi chiusi alle 15, afflluenza al 58,62%. Negli Instant poll è testa a testa

Alle 15 si sono chiuse le urne in tutta Italia per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Subito dopo partirà lo spoglio delle schede, che porterà ai risultati definitivi in una votazione che non ha bisogno di raggiungere un quorum per essere valida. Gi Instant poll danno un testa a testa con il Sì intorno al 49% e il No intorno al 51%

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