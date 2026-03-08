Agguato camorrista nel centro storico di Marano. Izzo: cresce la richiesta di un presidio della Polizia di Stato

L’agguato camorrista di ieri in pieno centro storico cittadino,ultimo atto di una città diventata lo spettro di se stessa, dove la sicurezza è diventata merce rara, visti i furti, le rapine e la solitudine di intere zone della città mette in risalto la mecessitá di istituire sul territorio della città un posto di Polizia di Stato. L’esigenza della presenza della Polizia di Stato in città data dalla grande mole di lavoro che la capitaneria dei Carabinieri deve sobbaccarsi visto l’ampio territorio di pertinenza,l’esigue organico della Polizia Locale e la insufficienza del sistema di video sorveglianza . Nei giorni scorsi sua Eccellenza il Prefetto Cardellicchio ha ricevuto una Pec con la quale,vista la sensibilità verso la sicurezza del territorio e dei suoi cittadini, lo invitava a perorare presso il Prefetto di Napoli sua Eccellenza Michele di Bari tale istituzione per la tutela dei cittadini. Si coglie l’occasione attraverso questa testata giornalistica da sempre vicina alle tante problematiche della città di Marano per invitare il Ministro dell’interno on. Piantedosi a tenere presente questa richiesta in un territorio dove la camorra non è scomparsa ma solo sopita, pronta a colpire e l’agguato di ieri é la testimonianza.

Michele Izzo