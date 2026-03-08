Caivano, inaugurata la sezione Dimensione Bandecchi – Campania

Grande partecipazione ed entusiasmo il 5 febbraio 2026**, a Caivano per la neoapertura della **Sezione Dimensione Bandecchi – Campania**, alla presenza di Stefano Bandecchi, Sindaco di Terni.

È stato un pomeriggio intenso, ricco di confronto e passione politica, che ha visto una folta rappresentanza di cittadini caivanesi accogliere con grande interesse l’intervento di Stefano Bandecchi.

Molti hanno avuto l’opportunità di conoscere l’uomo vero, lontano dalle narrazioni dei mass media: una persona autentica, concreta e visionaria, che crede nella politica del fare.

Da Caivano parte con forza anche un nuovo slogan che rappresenta perfettamente questo spirito: “Bandecchi fa le cose che dice”.

Un risultato che ci riempie di soddisfazione e orgoglio, reso possibile grazie allo straordinario lavoro svolto sul territorio dai fratelli Peluso.

Un sentito grazie a Rosaria Peluso e Cesare Peluso per la calorosa accoglienza e per l’impegno costante che stanno dedicando alla crescita di Dimensione Bandecchi.

Un ringraziamento speciale alla **Coordinatrice Regionale Anna Ambrosino, ** al Coordinatore Provinciale Girolamo Canciello e a **Gianluca Di Liberti**, Segretario Nazionale di Dimensione Bandecchi, per la loro presenza e il loro sostegno.

Avanti insieme, con determinazione, per costruire una politica fatta di fatti, presenza sul territorio e rispetto per i cittadini.