Guerra in Iran, Telefonata Meloni-Starmer-Macron-Merz. Rubio: “Durerà alcune settimane”

Starmer-Meloni-Macron-Merz: “Bene l’aiuto sui droni offerto da Zelensky”
Telefonata Meloni-Starmer-Macron-Merz: “Vitali diplomazia e coordinamento militare”
“Il premier ha parlato questa mattina della situazione in Medio Oriente con i leader di Francia, Germania e Italia”. Lo ha reso noto un portavoce di Downing Street, precisando che nel corso del colloquio Keir Starmer, Emmanuel Macron, Friedrich Merz e Giorgia Meloni hanno anzitutto “condannato i vergognosi attacchi iraniani e il premier li ha aggiornati sulle misure difensive prese dal Regno Unito negli ultimi giorni per proteggere e rafforzare i partner nella regione”. I leader hanno poi concordato che “l’intensa attività diplomatica in corso e uno stretto coordinamento militare saranno vitali nelle prossime ore e nei prossimi giorni”. I quattro leader europei hanno anche concordato “sulla necessità di coordinarsi strettamente sulla situazione negli stretti di Hormuz e hanno ribadito la loro preoccupazione sulla situazione in Libano”. Infine, conclude Downing Street, Starmer, Macron, Merz e Meloni “hanno accolto con favore l’esperienza all’avanguardia nell’intercettazione di droni che il presidente Zelensky ha offerto ai partner nella regione e hanno sottolineato l’importanza di garantire che il sostegno all’Ucraina continui su vasta scala”.
Merz: “Evitare il collasso dello Stato iraniano, rischio di immigrazione incontrollata”
“Una guerra senza fine non è nel nostro interesse, lo stesso dicasi per un collasso dello Stato iraniano o per conflitti per procura combattuti sul suolo iraniano”. E’ l’avvertimento rilanciato dal cancelliere tedesco Friedrich Merz, che ha messo in guardia anche dal rischio di un’immigrazione incontrollata verso l’Europa. “Tali scenari potrebbero avere conseguenze di vasta portata per l’Europa, anche per la sicurezza, l’approvvigionamento energetico e le migrazioni”, ha detto il cancelliere tedesco, sostenendo poi che la Germania “condivide gli obiettivi degli Stati Uniti e di Israele sul programma nucleare e missilistico iraniano, le minacce di Teheran contro Israele, il suo sostegno per il terrorismo e i proxies“.
Quindi Merz ha ribadito “il diritto del popolo iraniano di decidere liberamente il proprio destino” e assicurare che Berlino e i suoi alleati europei stanno “spingendo con forza affinché la sovranità dell’Iran sia preservata”. “Non vogliamo vedere uno scenario siriano”, ha assicurato il cancelliere, che ha detto di “volere che questo Stato sia in grado di funzionare da solo”. “Ed è per questo che faccio appello sia a Washington che in tutti i colloqui con il governo israeliano affinché vengano create le condizioni per stabilizzare questo paese il più rapidamente possibile”, ha concluso.