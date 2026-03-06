Guerra in Iran, Telefonata Meloni-Starmer-Macron-Merz. Rubio: “Durerà alcune settimane”

Telefonata Meloni-Starmer-Macron-Merz: “Vitali diplomazia e coordinamento militare”

“Il premier ha parlato questa mattina della situazione in Medio Oriente con i leader di Francia, Germania e Italia”. Lo ha reso noto un portavoce di Downing Street, precisando che nel corso del colloquio Keir Starmer, Emmanuel Macron, Friedrich Merz e Giorgia Meloni hanno anzitutto “condannato i vergognosi attacchi iraniani e il premier li ha aggiornati sulle misure difensive prese dal Regno Unito negli ultimi giorni per proteggere e rafforzare i partner nella regione”. I leader hanno poi concordato che “l’intensa attività diplomatica in corso e uno stretto coordinamento militare saranno vitali nelle prossime ore e nei prossimi giorni”. I quattro leader europei hanno anche concordato “sulla necessità di coordinarsi strettamente sulla situazione negli stretti di Hormuz e hanno ribadito la loro preoccupazione sulla situazione in Libano”. Infine, conclude Downing Street, Starmer, Macron, Merz e Meloni “hanno accolto con favore l’esperienza all’avanguardia nell’intercettazione di droni che il presidente Zelensky ha offerto ai partner nella regione e hanno sottolineato l’importanza di garantire che il sostegno all’Ucraina continui su vasta scala”.