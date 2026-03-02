Studentessa morta in Erasmus a Cordoba: addio a Emma Cerretelli, la Federico II di Napoli in lutto per la 24enne

Condividi

Emma Cerretelli, studentessa 24enne di Grosseto iscritta a Veterinaria alla Federico II di Napoli, è morta all’ospedale di Cordoba durante l’Erasmus. L’intero ateneo esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa.

Una giovane ventiquattrenne originaria di Castel del Piano, in provincia di Grosseto, ha perso la vita durante un soggiorno di studio all’estero. Emma Cerretelli, iscritta al quarto anno del corso di Medicina Veterinaria all’Università Federico II di Napoli, si trovava nella città andalusa per frequentare un programma Erasmus.

Il decesso è avvenuto all’interno del reparto di cardiologia dell’ospedale di Cordoba, dove la ragazza risultava ricoverata. Dalle informazioni finora emerse, la studentessa godeva in precedenza di ottima salute e risultava sprovvista di patologie pregresse note.

La notizia ha scosso profondamente l’intera comunità accademica partenopea. Il personale e i colleghi di corso del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali, insieme ai referenti della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, hanno affidato ai canali social il proprio sconcerto. Attraverso un comunicato diffuso su Facebook, l’ateneo napoletano esprime “profondo dolore e immensa tristezza la prematura scomparsa di Emma Carratelli, brillante studentessa del IV anno di impegnata in un periodo di Erasmus presso l’Università di Cordoba”.













