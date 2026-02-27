Marano, strade: al via i rappezzi. Si parte dall collina. Verifiche sui fondi multe dei vigili per la manutenzione

Partono oggi a Marano i lavori di sistemazione stradale. Si parte nella zona collinare tra via Romano, via Marano-Pianura e Torre Caracciolo. Per ora si tratta di interventi tampone – rappezzi e messa in sicurezza dei tratti più ammalorati – affidati a tre ditte per un importo complessivo di circa 50 mila euro. Lavori saranno estesi a gran parte del territorio.

Un primo passo in attesa dell’appalto da 3 milioni di euro, già bandito o prossimo ad essere bandito tramite la nuova Centrale Unica di Committenza, che dovrebbe consentire un restyling più ampio e strutturale dell’intera rete viaria interessata.

Intanto si accende l’attenzione sui fondi derivanti dalle multe elevate dalla polizia municipale: per legge, il 50% degli introiti deve essere destinato alla manutenzione e alla sicurezza delle strade. Dopo le segnalazioni di TerranostraNews e delle associazioni delle vittime della strada, sarebbero in corso verifiche sulla presenza delle somme in uno specifico capitolo di bilancio.

Se gli accertamenti confermeranno la disponibilità delle risorse, potrebbero esserci ulteriori margini per accelerare gli interventi in una zona da anni segnata da buche e dissesti.