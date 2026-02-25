Marano, oggi partono lavori in via Po dopo la diffida del Comune alla ditta che aveva eseguito scavi

A Marano inizieranno oggi i lavori di rifacimento dell’asfalto in via Po, resi necessari dopo i danni provocati nei mesi scorsi da una ditta privata impegnata in interventi per conto di Enel.

Il manto stradale era stato compromesso a seguito degli scavi, con evidenti ripercussioni sulla sicurezza e sulla qualità della viabilità. A fronte delle criticità riscontrate, il Comune era intervenuto formalmente con una diffida nei confronti della società responsabile, imponendo il ripristino a regola d’arte della carreggiata.

Con l’avvio degli interventi si punta ora a sistemare definitivamente la sede stradale, garantendo maggiore sicurezza per automobilisti e residenti e chiudendo una vicenda che aveva sollevato numerose segnalazioni.

