L’ASSALTO ALL’ENNESIMO PORTAVALORI, LA TESTIMONIANZA DELLA STUDENTESSA

Il peggio è passato. A bocce ferme la studentessa rapinata dal commando che questa mattina lunedì 9 febbraio ha assaltato un portavalori con metodi paramilitari, esplodendo anche alcuni colpi d’arma da fuoco all’indirizzo dei carabinieri, a BrindisiReport racconta quanto accaduto sulla strada Brindisi-Lecce.

“Da una parte un uomo incappucciato, dall’altra parte, vicino al camion, un’altra figura con un fucile che ha sparato verso l’alto. Davanti a me c’era un furgoncino di colore blu, che è riuscito a fare la retromarcia. Io sono andata nel panico perché la macchina mi si è spenta.

Nell’istante che volevo riaccenderla per fare retromarcia, me la sono trovata davanti. Quindi mi ha fatto scendere perché serviva la macchina. Io la prima cosa che ho detto, io ho una bambina piccola. E niente, quindi da lì mi hanno preso la macchina.

Erano in due. Uno armato. Ho visto che quando hanno preso la mia macchina, un rapinatore è sceso dalla macchina e ha posizionato i chiodi. E poi io sono rimasta da sola e un signore mi ha fatto salire nella sua macchina”.