YLENIA MUSELLA, 22 ANNI: CHI ERA LA RAGAZZA UCCISA A PONTICELLI. IL DOLORE DELLE AMICHE

Si chiamava Ylenia Musella
, la 22enne residente del Parco Conocal, tra Volla e Ponticelli, uccisa con una coltellata alla schiena a Napoli
. La giovane, che aveva il volto tumefatto con evidenti segni di percosse, è stata condotta nell’ospedale evangelico Villa Betania a bordo di un’auto e lì abbandonata. Pe lei, nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari, non c’è stato nulla da fare. La ragazza l’ultimo weekend era stata a Taranto con le amiche. L’ultima storia su Instagram, infatti, risale a ieri. L’ultimo post, invece, a due giorni fa. Ylenia viveva da sola con il fratello Giuseppe, resosi irreperibile dopo il delitto e ricercato dalla Polizia. Sia la madre che il patrigno sono attualmente detenuti: l’uomo è ritenuto un elemento di spicco del clan Casella-Circone, che controlla le attività illecite nella zona. Dalle indagini starebbe emergendo un quadro di accesi contrasti tra i due fratelli.
Al momento le indagini della polizia si concentrano sul fratello, che si è reso irreperibile dopo il delitto e al quale le voci raccolte nel quartiere addosserebbero la responsabilità dell’accaduto. La famiglia Musella vive in via Chiaro di Luna, nel rione Conocal, agglomerato di case popolari realizzate dopo il terremoto del 1980.
