YLENIA MUSELLA, 22 ANNI: CHI ERA LA RAGAZZA UCCISA A PONTICELLI. IL DOLORE DELLE AMICHE

Si chiamava, la 22enne residente del Parco Conocal, tra Volla e Ponticelli, uccisa con una coltellata alla schiena a. La giovane, che aveva il volto tumefatto con evidenti segni di percosse, è stata condotta nell’ospedale evangelico Villa Betania a bordo di un’auto e lì abbandonata. Pe lei, nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari, non c’è stato nulla da fare. La ragazza l’ultimo weekend era stata a Taranto con le amiche. L’ultima storia su Instagram, infatti, risale a ieri. L’ultimo post, invece, a due giorni fa. Ylenia viveva da sola con il fratello Giuseppe, resosi irreperibile dopo il delitto e ricercato dalla Polizia. Sia la madre che il patrigno sono attualmente detenuti: l’uomo è ritenuto un elemento di spicco del clan Casella-Circone, che controlla le attività illecite nella zona. Dalle indagini starebbe emergendo un quadro di accesi contrasti tra i due fratelli.