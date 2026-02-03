Marano, raffica di novità dai commissari: più rate per i passi carrabili, approvato il bilancio e due nuovi sovraordinati

Condividi

Giornata intensa per il Comune di Marano: la triade commissariale ha approvato il bilancio previsionale, strumento indispensabile per la pianificazione economico-finanziaria dell’ente, segnando un passo fondamentale per la gestione dei conti pubblici.

Non solo: con apposito atto è stata ufficializzata la rateizzazione dei passi carrabili fino a 12 rate, misura attualmente trasmessa a Municipia, società che gestisce la riscossione dei tributi locali, che dovrà curarne l’esecuzione.

Prosegue anche il rafforzamento della struttura comunale con l’arrivo di altri due sovraordinati, figure chiave nella gestione e nel coordinamento degli uffici comunali. Si tratta dell’ingegnere Valentino Ferrara, assegnato ai Lavori Pubblici, e dell’architetto Angelo Mancusi, destinato all’Urbanistica. Sale così a cinque il numero complessivo dei sovraordinati operativi a Marano, che già includevano Montano, Lella e Piscino, rispettivamente su ambiente e uffici finanziari.

Mancusi, dipendente del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Motorizzazione Civile di Frosinone, vanta esperienze anche al Comune di Rende; Ferrara ha lavorato nei Comuni di Santa Maria a Vico e Torre Annunziata.

Ieri, i Commissari hanno annunciato anche l’adesione a una nuova centrale di committenza, Agrorinasce, che sostituirà la contestata CUC Nolana, nell’ottica di maggiore efficienza e trasparenza nelle procedure per i bandi pubblici e affidamento servizi.

Con queste mosse, la gestione commissariale completa la squadra di supporto e rafforza gli uffici comunali.













