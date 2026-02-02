Nel ricordo di Giovanna Bifulco Accardi

Condividi

Egregio Direttore,

in occasione dell’anniversario della scomparsa di nostra figlia Giovanna Bifulco Accardi, avvenuta il 3 febbraio 2004, sentiamo il bisogno di affidare a queste righe un pensiero pubblico, misurato e rispettoso, nel ventiduesimo anno senza di lei.

Giovanna era troppo giovane per morire, troppo bella e troppo brava per lasciarci così presto. In questi ventidue anni la sua presenza non ci ha mai abbandonato: è viva nella nostra casa, nel nostro palazzo, nei ricordi custoditi nei suoi libri, nelle fotografie, nelle sue collezioni, nei piccoli oggetti che parlano ancora di lei.

Come famiglia abbiamo lottato con tutte le nostre energie, senza risparmiarci, per chiedere giustizia rispetto alle gravi mancanze e alla delicatezza di cura che non le è stata garantita nel momento in cui stava male. Confrontarsi con un sistema sociale spesso superficiale e indifferente è stato ed è tuttora difficile da comprendere e da accettare.

Oggi, però, scegliamo il silenzio come forma di rispetto. Non rilasceremo interviste televisive, sebbene ci siano state più volte richieste. Il nostro vissuto con Giovanna appartiene solo a noi, al nostro cuore. Non sentiamo di avere altro da dire se non che la sua assenza resta una ferita aperta.

A Giovanna va il nostro amore, immutato nel tempo. A lei auguriamo pace. Per lei continuiamo a chiedere giustizia.

La Famiglia Bifulco Accardi













