IL GIUGLIANO FERMA LA SALERNITANA: 1-1 ALL’ARECHI. PUNTO CHE VALE ORO

All’Arechi finisce 1-1 una sfida che profuma d’impresa per il Giugliano, capace di fermare la Salernitana e di portare a casa un punto pesantissimo per morale e classifica. Contro una squadra costruita per ben altri obiettivi, l’undici gialloblù – ultimo in graduatoria ma mai domo – dimostra carattere, organizzazione e fame, uscendo dal campo tra gli applausi dei propri tifosi.

La Salernitana passa in vantaggio nel primo tempo grazie a Ferraris, bravo a sfruttare una delle poche sbavature difensive del Giugliano e a battere l’estremo difensore ospite. I padroni di casa sembrano in controllo, ma nella ripresa la musica cambia. Il Giugliano alza il baricentro, gioca senza timori reverenziali e trova il meritato pareggio con un autentico eurogol di D’Agostino: una conclusione straordinaria, che si infila all’incrocio e conferma le qualità balistiche di un giocatore non nuovo a simili prodezze.

Nel finale cresce anche il rammarico per gli ospiti: nella seconda frazione viene infatti negato un rigore apparso netto al Giugliano, episodio che avrebbe potuto cambiare il volto del match. Nonostante tutto, il pari resta un risultato prezioso per una squadra che, pur occupando l’ultima posizione, manda un messaggio chiaro al campionato: il Giugliano non molla, è vivo e lotterà fino all’ultimo minuto













