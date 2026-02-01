Sparatoria a Milano tra rapinatore e polizia: l’uomo è gravissimo

Condividi

Sparatoria questo pomeriggio a Milano, in piazza Mistral, zona Rogoredo, tra un rapinatore e la polizia. L’uomo, un cittadino cinese di 30 anni, è stato colpito ed è gravissimo.

L’uomo ha prima aggredito una guardia giurata per poi rubargli l’arma, una pistola Walther P99. Allertate dalla guardia giurata, le forze dell’ordine si sono recate sul posto, dove il rapinatore, alla vista della volante, ha aperto il fuoco contro l’auto blindata esplodendo alcuni colpi. I poliziotti, illesi, hanno risposto al fuoco ferendolo.

Il ferito si trova in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, è stato colpito alla testa e a un braccio. La prognosi resta riservata, gli approfondimenti sono in corso.













