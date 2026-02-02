Marano. Esposto delle Associazioni Vittime della strada per il dissesto della rete stradale 

Condividi

Un esposto formale per segnalare la grave pericolosità della rete stradale nel Comune di Marano di Napoli è stato presentato alle massime Autorità istituzionali e di pubblica sicurezza dalle Associazioni Vittime della Strada:

A.M.C.V.S. – Associazione Mamme Coraggio e Vittime della Strada,

A.U.F.V. – Associazione Unitaria Familiari e Vittime,

A.I.F.V.S. – Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada.

L’atto, firmato da Biagio Ciaramella, portavoce delle tre associazioni, è indirizzato al Prefetto di Napoli, al Questore di Napoli, al Dirigente dei Lavori Pubblici del Comune di Marano, alla Città Metropolitana, alla Regione Campania – Assessorato ai Lavori Pubblici, con conoscenza alle Forze dell’Ordine competenti sul territorio.

Alla base dell’esposto, una situazione definita “ormai insostenibile”: il manto stradale di Marano di Napoli risulta gravemente dissestato, dal centro alla periferia, con buche profonde, avvallamenti, segnaletica carente o assente, strisce pedonali in molti punti non visibili e arterie chiuse da anni.

Le Associazioni richiamano numerose segnalazioni e articoli pubblicati da Terranostranews, a firma del direttore Ferdinando Bocchetti, corrispondente per Il Mattino per l’area nord di Napoli, che da settimane documentano una vera e propria emergenza strade: buche trasformate in voragini dopo le piogge, rappezzi temporanei inefficaci e condizioni di pericolo costante per automobilisti, motociclisti e pedoni.

Secondo quanto evidenziato nell’esposto, i problemi del manto stradale si trascinano da anni, aggravati dalla difficile situazione finanziaria dell’ente comunale e dal recente commissariamento. Le proteste dei cittadini e delle associazioni dei consumatori, tuttavia, non hanno ancora prodotto interventi strutturali risolutivi.

Le Associazioni Vittime della Strada denunciano anche l’assenza di controlli sul rispetto del Codice della Strada, in particolare su uso del cellulare alla guida, cinture di sicurezza e limiti di velocità, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore presenza giovanile. Nel corso degli anni – ricordano – si sono verificati anche incidenti mortali.

Nel documento vengono richiamati precisi riferimenti normativi del Codice della Strada, del Codice Civile e del Codice Penale, sottolineando le responsabilità degli enti proprietari delle strade in materia di manutenzione, sicurezza e tutela della pubblica incolumità.

Con l’esposto, le Associazioni chiedono alle Autorità competenti un intervento urgente, l’accertamento dello stato dei luoghi, l’avvio di lavori di ripristino adeguati e una comunicazione formale sulle iniziative adottate e sulle tempistiche previste, nel rispetto delle norme sulla trasparenza amministrativa.

«Non si può continuare ad attendere che accada l’irreparabile – è il senso dell’iniziativa – la sicurezza stradale è un diritto dei cittadini e un dovere delle istituzioni».













