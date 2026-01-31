Marano, rinforzi alla Polizia Municipale: stabilizzati due agenti

7 Visite
Dopo il via libera all’assunzione di tre nuovi agenti di Polizia Municipale, già operativi grazie alle procedure di mobilità, arriva un ulteriore rafforzamento per il comando di Marano.
La Commissione straordinaria ha infatti autorizzato la stabilizzazione di due vigili urbani che avevano già prestato servizio in città fino a pochi mesi fa, prima della scadenza del contratto.
I due agenti rientreranno immediatamente in servizio, già dalle prossime ore, contribuendo a potenziare il controllo del territorio e le attività quotidiane del corpo.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews