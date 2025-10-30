Marano. Summit con il prefetto Cardellicchio: il futuro del Giudice di Pace è appeso a un filo. I Comuni non possono garantire (al momento) il personale richiesto dal Ministero

Condividi

Si è svolto oggi a Marano un incontro tra i commissari, il prefetto Cardellicchio, alcuni assessori dei comuni dell’hinterland e il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, per discutere del futuro dell’Ufficio del Giudice di Pace di Marano.

Il prefetto ha ripercorso la lunga e complessa vicenda, sottolineando le gravi criticità legate alla carenza di personale – soprattutto nelle fasce C e D – e agli ingenti crediti maturati dal Comune di Marano, ente capofila del progetto.

Durante la riunione è emerso che esistono ben tre richieste di chiusura dell’ufficio. I rappresentanti di Qualiano e Villaricca hanno manifestato disponibilità a contribuire economicamente in sostituzione del personale mancante, mentre Giugliano effettuerà un nuovo interpello interno per individuare dipendenti disposti al trasferimento.

La sensazione generale è che si sia trattato di un incontro interlocutorio, nel quale si è preso atto della gravità della situazione. Non si esclude che l’epilogo possa essere la soppressione dell’ufficio di Marano – che non è sede ministeriale – con il conseguente trasferimento delle competenze al Tribunale di Napoli Nord, ad Aversa.













