Indagato per corruzione il padre di Andrea Sempio: ha versato 20-30mila euro a ex procuratore

Giuseppe, il padre di Andrea Sempio, indagato nell’inchiesta bis su Garlasco per concorso nell’omicidio di Chiara Poggi, secondo l’ipotesi accusatoria degli inquirenti, avrebbe versato 20-30mila euro all’ ex aggiunto di Pavia, Mario Venditti, per archiviare la posizione del figlio Andrea nella precedente inchiesta. L’anticipazione é stata data dai social del Tg1.
L’uomo è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Brescia per il reato di corruzione.
Per la Procura di Brescia sarebbe stato Giuseppe Sempio ad avere un ruolo nella presunta corruzione dell’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti che nel 2017 chiese rapidamente l’archiviazione di Sempio, ora nuovamente indagato per l’omicidio in concorso di Chiara Poggi.