Audio Sangiuliano, Boccia indagata per interferenze illecite. Il Gip di Roma dispone sequestro dei file e rimozio

Il gip di Roma ha disposto il sequestro preventivo del file audio relativo a una conversazione privata tra Gennaro Sangiuliano e la moglie dai profili social di Maria Rosaria Boccia e da una testata online campana. A eseguire il provvedimento, con la contestuale rimozione del file, sono stati i carabinieri del nucleo investigativo di Roma nell’ambito di una nuova inchiesta aperta dai pm di piazzale Clodio a seguito dell’esposto presentato dall’ex ministro.

Nel procedimento Maria Rosaria Boccia è indagata in concorso con un giornalista della testata online per l’ipotesi di reato di interferenze illecite nella vita privata, per fatti avvenuti ad agosto. Intanto per Boccia il prossimo 9 febbraio è stata fissata l’udienza preliminare sul procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e dalle pm Giulia Guccione e Barbara Trotta, nato dall’esposto presentato dall’ex ministro in cui vengono contestati i reati di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e una contestazione relativa a false dichiarazioni nel curriculum in relazione all’organizzazione di eventi.













