Caserta, più di 100 passano a Forza Italia: ecco tutti gli amministratori che hanno seguito Zannini

Quella di ieri è stata una giornata che segna un punto di svolta nella geografia politica della provincia di Caserta. Se l’uomo copertina è stato Giovanni Zannini, il vero colpo di scena è rappresentato dalle circa 130 adesioni tra sindaci, vicesindaci e amministratori locali che lo hanno seguito nel suo ingresso in Forza Italia.
Un’adesione di massa che attraversa l’intero territorio casertano, ridefinendo i rapporti di forza nel centrodestra locale e proiettando il partito azzurro in una nuova fase di radicamento territoriale.
Tra i nomi di punta spiccano quello del presidente della Provincia e sindaco di San Marcellino, Anacleto Colombiano, e quello del sindaco di Mondragone, Francesco Lavanga, entrambi al fianco dell’avvocato Zannini. A loro si aggiungono anche Luigi Della Corte, sindaco di Villa di Briano, e una lunga lista di primi cittadini.
Giuseppe Pirraglia – Gallo Matese
Lucio Santarpia – Frignano
Francesco Buzzo – Valle di Maddaloni
Franco Imperatore – San Potito Sannitico
Angelo Capone – Prata Sannita
Silvio Vendettuoli – Ciorlano
Vincenzo Caterino – San Cipriano d’Aversa
Emilia Delli Colli – Rocca d’Evandro
Nicolino Federico – Santa Maria la Fossa
Emilio Nuzzo – San Felice a Cancello
Stanislao Supino – Vairano Patenora
Domenico D’Angelo – San Prisco
Armando Fusco – Riardo
Giovanni Sarcinella – Bellona
Michele Falco – Vicesindaco di Parete
Mario De Santis – Vicesindaco di Frignano
Giovanni Di Sorbo – Vicesindaco di Caiazzo
Giulio Natale – Vicesindaco di Castel Volturno
Agostino Frattasio – Cancello ed Arnone
Giuseppe Sequino – Frignano
Antonia Funaro – Vairano
Nicola Esposito – Lusciano (già sindaco)
Sonia Bocchino – Presenzano
Beniamino Martino – Roccamonfina
Antonio Fionda – Rocca d’Evandro
Vitale De Gubellis – Galluccio
Veronica Biondo – Santa Maria a Vico (già candidata alla Regione)
Raffaele Lombardi – San Potito Sannitico
Claudio Perrotta – Succivo
Andrea Barbato – Gricignano di Aversa
Elisabetta Corvino, Antonio Schiavone e il sindaco Ottavio Corvino – Casal di Principe
Da Caserta città: Michele Picozzi, Mimmo Guida, Massimo Russo, Donato Tenga
Giorgio Magliocca – ex presidente della Provincia
Enrico Petrella e Michelangelo Madonna – ex assessori provinciali
Una mobilitazione imponente, che rappresenta uno dei più importanti movimenti politici provinciali degli ultimi anni e rilancia Forza Italia come protagonista sulla scena campana.