Caserta, più di 100 passano a Forza Italia: ecco tutti gli amministratori che hanno seguito Zannini

Quella di ieri è stata una giornata che segna un punto di svolta nella geografia politica della provincia di Caserta. Se l’uomo copertina è stato Giovanni Zannini, il vero colpo di scena è rappresentato dalle circa 130 adesioni tra sindaci, vicesindaci e amministratori locali che lo hanno seguito nel suo ingresso in Forza Italia.

Un’adesione di massa che attraversa l’intero territorio casertano, ridefinendo i rapporti di forza nel centrodestra locale e proiettando il partito azzurro in una nuova fase di radicamento territoriale.

Tra i nomi di punta spiccano quello del presidente della Provincia e sindaco di San Marcellino, Anacleto Colombiano, e quello del sindaco di Mondragone, Francesco Lavanga, entrambi al fianco dell’avvocato Zannini. A loro si aggiungono anche Luigi Della Corte, sindaco di Villa di Briano, e una lunga lista di primi cittadini.

I sindaci passati a Forza Italia:

  • Giuseppe Pirraglia – Gallo Matese

  • Lucio Santarpia – Frignano

  • Francesco Buzzo – Valle di Maddaloni

  • Franco Imperatore – San Potito Sannitico

  • Angelo Capone – Prata Sannita

  • Silvio Vendettuoli – Ciorlano

  • Vincenzo Caterino – San Cipriano d’Aversa

  • Emilia Delli Colli – Rocca d’Evandro

  • Nicolino Federico – Santa Maria la Fossa

  • Emilio Nuzzo – San Felice a Cancello

  • Stanislao Supino – Vairano Patenora

  • Domenico D’Angelo – San Prisco

  • Armando Fusco – Riardo

  • Giovanni Sarcinella – Bellona

I vicesindaci e amministratori:

  • Michele Falco – Vicesindaco di Parete

  • Mario De Santis – Vicesindaco di Frignano

  • Giovanni Di Sorbo – Vicesindaco di Caiazzo

  • Giulio Natale – Vicesindaco di Castel Volturno

Altri amministratori:

  • Agostino Frattasio – Cancello ed Arnone

  • Giuseppe Sequino – Frignano

  • Antonia Funaro – Vairano

  • Nicola Esposito – Lusciano (già sindaco)

  • Sonia Bocchino – Presenzano

  • Beniamino Martino – Roccamonfina

  • Antonio Fionda – Rocca d’Evandro

  • Vitale De Gubellis – Galluccio

  • Veronica Biondo – Santa Maria a Vico (già candidata alla Regione)

  • Raffaele Lombardi – San Potito Sannitico

  • Claudio Perrotta – Succivo

  • Andrea Barbato – Gricignano di Aversa

Presenti anche:

  • Elisabetta Corvino, Antonio Schiavone e il sindaco Ottavio Corvino – Casal di Principe

Ex amministratori e figure di spicco:

  • Da Caserta città: Michele Picozzi, Mimmo Guida, Massimo Russo, Donato Tenga

  • Giorgio Magliocca – ex presidente della Provincia

  • Enrico Petrella e Michelangelo Madonna – ex assessori provinciali

Una mobilitazione imponente, che rappresenta uno dei più importanti movimenti politici provinciali degli ultimi anni e rilancia Forza Italia come protagonista sulla scena campana.

