Caserta, più di 100 passano a Forza Italia: ecco tutti gli amministratori che hanno seguito Zannini

Quella di ieri è stata una giornata che segna un punto di svolta nella geografia politica della provincia di Caserta. Se l’uomo copertina è stato Giovanni Zannini, il vero colpo di scena è rappresentato dalle circa 130 adesioni tra sindaci, vicesindaci e amministratori locali che lo hanno seguito nel suo ingresso in Forza Italia.

Un’adesione di massa che attraversa l’intero territorio casertano, ridefinendo i rapporti di forza nel centrodestra locale e proiettando il partito azzurro in una nuova fase di radicamento territoriale.

Tra i nomi di punta spiccano quello del presidente della Provincia e sindaco di San Marcellino, Anacleto Colombiano, e quello del sindaco di Mondragone, Francesco Lavanga, entrambi al fianco dell’avvocato Zannini. A loro si aggiungono anche Luigi Della Corte, sindaco di Villa di Briano, e una lunga lista di primi cittadini.

I sindaci passati a Forza Italia:

Giuseppe Pirraglia – Gallo Matese

Lucio Santarpia – Frignano

Francesco Buzzo – Valle di Maddaloni

Franco Imperatore – San Potito Sannitico

Angelo Capone – Prata Sannita

Silvio Vendettuoli – Ciorlano

Vincenzo Caterino – San Cipriano d’Aversa

Emilia Delli Colli – Rocca d’Evandro

Nicolino Federico – Santa Maria la Fossa

Emilio Nuzzo – San Felice a Cancello

Stanislao Supino – Vairano Patenora

Domenico D’Angelo – San Prisco

Armando Fusco – Riardo

Giovanni Sarcinella – Bellona

I vicesindaci e amministratori:

Michele Falco – Vicesindaco di Parete

Mario De Santis – Vicesindaco di Frignano

Giovanni Di Sorbo – Vicesindaco di Caiazzo

Giulio Natale – Vicesindaco di Castel Volturno

Altri amministratori:

Agostino Frattasio – Cancello ed Arnone

Giuseppe Sequino – Frignano

Antonia Funaro – Vairano

Nicola Esposito – Lusciano (già sindaco)

Sonia Bocchino – Presenzano

Beniamino Martino – Roccamonfina

Antonio Fionda – Rocca d’Evandro

Vitale De Gubellis – Galluccio

Veronica Biondo – Santa Maria a Vico (già candidata alla Regione)

Raffaele Lombardi – San Potito Sannitico

Claudio Perrotta – Succivo

Andrea Barbato – Gricignano di Aversa

Presenti anche:

Elisabetta Corvino, Antonio Schiavone e il sindaco Ottavio Corvino – Casal di Principe

Ex amministratori e figure di spicco:

Da Caserta città: Michele Picozzi , Mimmo Guida , Massimo Russo , Donato Tenga

Giorgio Magliocca – ex presidente della Provincia

Enrico Petrella e Michelangelo Madonna – ex assessori provinciali

Una mobilitazione imponente, che rappresenta uno dei più importanti movimenti politici provinciali degli ultimi anni e rilancia Forza Italia come protagonista sulla scena campana.