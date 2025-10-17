Rapina a mano armata nel pomeriggio a Mugnano: uomo minacciato con pistola in via Napoli

Condividi

Attimi di paura nel pomeriggio a Mugnano, in via Napoli, all’altezza del centro commerciale Delfino, nei pressi del fiorista Pagnano. Due uomini con casco e passamontagna hanno atteso che un residente uscisse dalla propria abitazione per rapinarlo.

Appena l’uomo è uscito, uno dei malviventi ha bloccato la strada con un motorino, mentre l’altro, a piedi, si è avvicinato e lo ha minacciato con una pistola, costringendolo a consegnare una borsa. Subito dopo, i rapinatori si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Indagano i Carabinieri. Nessun ferito, ma cresce la tensione tra i cittadini per l’escalation di episodi criminali nella zona.













