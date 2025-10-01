Marano, rifiuti: fumata nera sull’insediamento della nuova ditta. Incongruenze tra capitolato e disciplinare di gara

Condividi

Fumata tendente al nero nell’incontro tenutosi ieri al Comune di Marano tra i rappresentanti dell’ATI vincitrice del bando per la gestione del servizio rifiuti e i responsabili del procedimento dell’ente cittadino. Il tavolo tecnico, che avrebbe dovuto avviare le fasi operative per l’insediamento della nuova azienda, si è invece arenato a causa di alcune criticità emerse tra gli atti di gara.

Il problema principale riguarda un’incongruenza tra il capitolato d’appalto e il disciplinare di gara, che ha generato incertezze sulla durata del contratto e sulle condizioni economiche effettive. In particolare, ci sarebbe un disallineamento tra quanto previsto nei due documenti in merito agli anni di affidamento e ai relativi importi.

Il Comune, dal canto suo, preme per l’ingresso della nuova ditta al più presto, visto il lungo periodo di proroga della Green Line, azienda uscente, più volte criticata per la qualità del servizio definita “insufficiente”. Tuttavia, la situazione si è complicata anche per effetto del ribasso del 9% con cui l’ATI si è aggiudicata la gara – un’offerta che già in fase di valutazione aveva suscitato dubbi sulla sua reale sostenibilità economica.

Con le incertezze attuali, la questione è stata rimandata alla Centrale Unica di Committenza (CUC) dell’area nolana, che ha gestito la procedura, per un parere chiarificatore. Si discute di possibili aggiustamenti: o maggiori risorse economiche, o una riduzione della durata contrattuale.

La situazione resta in stallo e il servizio rifiuti di Marano, già oggetto di forti lamentele da parte dei cittadini, rischia di rimanere ancora per settimane nelle mani della ditta attuale. Attesi aggiornamenti nei prossimi giorni.













