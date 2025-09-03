Festa delle vigne con la partecipazione di tutte le Marano d’Italia

Condividi

Visite: 129

51 Visite

Marano di Napoli, rappresentata per la terza volta dall’associazione MaranoLab, sarà protagonista insieme alle omonime città italiane della “Festa delle vigne”, una kermesse enogastronomica che si terrà a Marano Ticino in provincia di Novara, il 6 e 7 settembre prossimi.

La manifestazione intitolata “AL BICIER PUSÈ BON” parteciperanno tutte le Marano d’Italia, ossia Marano di Napoli (Città metropolitana di Napoli), Marano di Valpolicella (Provincia di Verona), Marano Equo (Città metropolitana di Roma Capitale), Marano Lagunare (Provincia di Udine), Marano Marchesato (Provincia di Cosenza), Marano Principato (Provincia di Cosenza), Marano sul Panaro (Provincia di Modena), Marano Ticino (Provincia di Novara), Marano Vicentino (Provincia di Vicenza).

Ciascuna città concorrerà per ottenere un riconoscimento per la qualità dei prodotti tipici del territorio e in particolare per “Il bicchiere di vino più buono”. Nell’ edizione del 2023 il vino nostrano si è classificato tra i primi posti, 2° posto con il bianco Falanghina dei Campi Flegrei e 6° posto per il rosso Casavecchia, prodotto e imbottigliato da Armando Gala, socio fondatore della MaranoLab, mentre nel 2024, l’associazione ha partecipato aggiudicandosi il 5° posto.

Quest’anno MaranoLab presieduta da Alessandro Pace parteciperà in presenza con una delegazione di soci, portando oggetti che riguardano i vecchi mestieri di Marano di Napoli, come le ceste di castagno dei boschi camaldolesi della cesteria Puca, i prodotti gastronomici (taralli e casatielli) della storica Salsamenteria di Fausto Sarracino, e i vini di Armando Gala e dell’Azienda Vitivinicola Adele Musella. È previsto un momento narrativo per raccontare la storia di ciascun territorio fino all’attualità, e di Marano di Napoli si parlerà dei suoi castelli e dei suoi monumenti, del millenario culto del patrono san Castrese, del Bosco della Salandra con i suoi tesori botanici e storico-archeologici, dell’artigianato e delle ciliegie della Recca, ecc.; inoltre verrà presentata la biografia di alcuni talenti di cultura che hanno dato o danno lustro alla città.

La novità di quest’anno consiste nella gara tra le etichette per la selezione di quella più bella. Per l’associazione MaranoLab le etichette sono state realizzate da Angelo Marra che ha curato la preparazione di tutto il portfolio necessario per partecipare alla manifestazione, come libri di narrativa territoriale, guide turistiche della città e fotografie.

Una manifestazione che potrebbe in futuro diventare itinerante, avvenendo annualmente in tutte le Marano così da poterla ospitare anche nella nostra città.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti