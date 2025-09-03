Ciro Grillo, morto il figlio del giudice: salta la sentenza

Condividi

Visite: 235

38 Visite

Il dramma irrompe nel giorno dell’attesa sentenza su Ciro Grillo accusato di stupro insieme ad un altro gruppo di ragazzi. Oggi il verdetto non arriverà. Infatti è morto il figlio di Marco Contu, il presidente del collegio. I ragazzo, 22 anni, è deceduto dopo essere finito sulle rotaie della linea B. Tra le ipotesi della polizia che indaga sul decesso anche quella del gesto volontario.

La notizia è stata resa pubblica in aula, mentre si aspettava l’apertura dell’udienza. Saltano quindi le ultime repliche in programma per oggi e la camera di consiglio con la sentenza finale. Non sono ancora state fissate le nuove date per questi ultimi appuntamenti. L’accusa ha chiesto nove anni di carcere per i quattro imputati, definiti “inattendibili” per aver adattato le loro versioni alle indagini, mentre la vittima “ha sempre ripetuto le stesse cose”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti