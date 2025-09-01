Facoltà di Medicina, addio ai test d’ingresso: migliaia di aspiranti in campo

Da oggi l’accesso ai corsi del primo anno di Medicina e Chirurgia cambia radicalmente. Niente più test d’ingresso a crocette, ma un semestre filtro che segnerà il destino degli oltre 64mila studenti italiani iscritti. A Napoli, città da sempre tra i poli principali della formazione medica, l’impatto è di rilievo: le Università Federico II e Vanvitelli aprono le porte a migliaia di aspiranti camici bianchi, con una novità storica, l’esordio della Parthenope in questo ambito. Si inizierà con i corsi di tre materie di base (Biologia, Chimica e Fisica) che saranno fondamentali per il superamento del semestre filtro che permetterà di proseguire gli studi: per entrare in graduatoria, sarà necessario superare i test per ciascun insegnamento composto da 31 quesiti da svolgere in 45 minuti, e ottenere almeno 18/30. Ma per entrare nella rosa dei posti disponibili, bisognerà avere buoni voti e un posizionamento nella parte alta della graduatoria.