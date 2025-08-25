Centrodestra verso l’accordo sulle Regionali: incontro atteso tra Meloni, Salvini, Tajani e Lupi

Condividi

Non è stata ancora fissata una data ufficiale, ma il vertice tra i leader del centrodestra – Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi – dovrebbe svolgersi questa settimana. Sul tavolo, le strategie in vista delle elezioni regionali d’autunno, con particolare attenzione a Veneto, Toscana, Campania e Puglia. Solo in Calabria e Marche, dove i presidenti uscenti Occhiuto e Acquaroli sono ricandidati, la coalizione ha già le idee chiare.

A confermare l’imminenza dell’incontro è stato proprio Maurizio Lupi (Noi Moderati), parlando dal meeting di Rimini: «Nelle prossime ore individueremo i candidati migliori. Il centrodestra è unito da 30 anni». Lupi ha anche rilanciato la candidatura di Mara Carfagna per la Campania, sottolineando la necessità di una scelta che rappresenti l’unità della coalizione. «Non è una questione tra civici e politici, ma di chi sa offrire una vera alternativa di governo», ha affermato.

Per la Campania, restano in campo diversi nomi: il viceministro Edmondo Cirielli, il leghista Gianpiero Zinzi, e tra i civici, Giosy Romano (Zes), i rettori Matteo Lorito e Giovanni Francesco Nicoletti. Sono circolati anche i nomi del prefetto Michele di Bari e dell’industriale Costanzo Jannotti Pecci, che però hanno smentito.

Intanto si apre uno spiraglio al dialogo con Azione: sia Forza Italia che Noi Moderati si dicono disponibili a collaborare. Carlo Calenda, intervistato da Qn, non esclude un’intesa col centrodestra in Campania se venisse scelto un candidato moderato e liberale. Tuttavia, questa prospettiva rischia di provocare tensioni interne al suo partito, con alcuni dirigenti locali pronti a lasciare Azione in caso di svolta a destra.

