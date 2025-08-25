Msc ferma in mezzo al mare per un’avaria ai motori. 8500 persone a bordo, nave ripartita per Napoli

Visite: 323

67 Visite

Ferma in mezzo al mare, per un’avaria ai motori, la nave «World Europa» della Msc Crociere. Lo stop dell’enorme natante, fiore all’occhiello della flotta per le sue caratteristiche tecnologiche all’avanguardia – è un fuori programma ed è avvenuto a circa 8 miglia nautiche al largo dell’isola di Ponza.

Sempre secondo la Guardia costiera i passeggeri a bordo sarebbero «tranquilli e la situazione sotto controllo: le condizioni meteomarine sono favorevoli e i servizi essenziali per i passeggeri continuano a essere assicurati dai generatori di bordo».

Due rimorchiatori sono già partiti – rispettivamente dai porti di Gioia Tauro e di Napoli – per assistere la nave da crociera e condurla successivamente in

sicurezza al porto di Napoli, le operazioni si stanno svolgendo anche con l’ausilio di un elicottero. L’obiettivo è far ripartire la nave da crociera, magari a regime di ridotto, per consentire l’attracco a Napoli. Le condizioni del mare sono favorevoli e lo saranno per le prossime ore, se il tentativo di far ripartire il motore fallirà sarà indispensabile rimorchiare la nave in porto. I due rimorchiatori impiegheranno circa due ore per raggiungere l’imbarcazione. Secondo quanto si apprende, le operazioni di rimorchio dureranno tra le 8 e le 9 ore, quindi l’arrivo a Napoli sarebbe a notte inoltrata.