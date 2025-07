MARANO. “Capasso (Forza Italia): ‘Attacchi al comandante della Polizia Locale, deriva antidemocratica. Le istituzioni non chiedono permesso'”

Condividi

Apprendiamo con stupore che anche Azione Marano ha deciso di aderire al comunicato del Partito Democratico, rilanciando una linea tanto aggressiva quanto sconcertante. Siamo ormai al festival dell’arroganza: si arriva addirittura a chiedere la rimozione del Comandante della Polizia Locale per aver semplicemente ricevuto, con il rispetto dovuto alle istituzioni, il Senatore della Repubblica, Francesco Silvestro. Si tratta di un fatto gravissimo, che conferma un atteggiamento intimidatorio e persecutorio nei confronti di un funzionario dello Stato, reo soltanto di aver svolto correttamente il proprio ruolo. Si tenta di trasformare una normale visita istituzionale in un pretesto per alimentare tensioni politiche e cacce alle streghe, nel maldestro tentativo di mascherare l’evidente vuoto politico di chi oggi grida allo scandalo. Pretendere di sottoporre al vaglio dei partiti le interlocuzioni tra diversi livelli istituzionali rappresenta una deriva pericolosa e profondamente antidemocratica. Così facendo, si rischia di instaurare un clima di terrore amministrativo, in cui chi svolge il proprio dovere viene esposto al pubblico ludibrio. È un precedente inaccettabile. I cittadini devono sapere che dietro certi toni e certe richieste si nasconde un’idea distorta del potere, lontana anni luce dal rispetto delle istituzioni e del loro ruolo. Le visite istituzionali non necessitano del permesso di nessuno. Continueremo a farle, ogni giorno, in ogni comune della provincia, con determinazione e trasparenza. Lo dichiara Luca Capasso, vice segretario di Forza Italia.













