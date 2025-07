MAXI FRODE FINANZIARIA A LIVELLO EUROPEO, IL RIESAME SCARCERA DIVERSI MARANESI. NELL’INCHIESTA COINVOLTI ANCHE I FRATELLI NUVOLETTA

Condividi

Il Tribunale del Riesame ha disposto la scarcerazione di Massimo Noviello, Luigi Oliva, tutti originari di Marano, arrestati nell’ambito di una maxi inchiesta per frode, riciclaggio, autoriciclaggio, associazione mafiosa e altri reati. Liparulo resta in carcere nonostante fosse stata dichiarata, per vizio di forma, inefficace l’ordinanza di custodia cautelare.

I giudici hanno ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico di Noviello e Oliva, disponendone l’immediata liberazione. Per Vittorio Felaco, invece, è stata esclusa l’aggravante mafiosa, ma resta in carcere. L’indagine, condotta dalla Procura europea con il supporto delle procure di Milano e Palermo, ipotizzava un sistema finalizzato ad agevolare i clan Nuvoletta e Di Lauro.

Coinvolti nell’inchiesta anche i fratelli Giovanni e Lorenzo Nuvoletta. A rappresentare gli indagati un collegio difensivo composto, tra gli altri, dagli avvocati Onofrio Fioretto, Luigi Senese e Luigi Maiello.













