UNIVERSIADI, VIOLA SCOTTO DI CARLO VINCE IL BRONZO NELLA STAFFETTA DELLA 4X100 STILE LIBERO

Primo successo per Viola Scotto di Carlo alle Universiadi in programma in questi giorni in Germania. La nuotatrice originaria di Bacoli della Napoli Nuoto ha vinto la medaglia di bronzo nella staffetta 4×100 stile libero, chiudendo la propria frazione con il tempo di 54”96. Le atlete azzurre sono state precedute sul podio da Usa e Cina. Per la Scotto di Carlo quella conquistata a Berlino è la terza medaglia di bronzo centrata ai mondiali universitari dopo quelle conquistate a Chengdu nel 2023, oltre ad una d’argento. “Siamo soddisfatti della prova offerta da Viola che ha saputo tener testa ad avversarie molto agguerrite e di livello internazionale – ha dichiarato Marco Ricchi, dirigente della Napoli Nuoto -. E’ stato un bel banco di prova. Siamo molto fiduciosi per il proseguo delle Universiadi dove siamo certi che Viola salirà altre volte sul podio”.

L’atleta flegrea prima questa mattina nelle batterie e, poi, nel pomeriggio nella semifinale si è qualificata per la finale dei 50 farfalla, la sua specialità, che si svolgerà questo venerdì alle ore 19,30 circa. In mattinata aveva chiuso la prova con il tempo di 26”50 senza forzare troppo, mentre, nel pomeriggio ha chiuso la prova in 26”16.

Questo venerdì la Scotto di Carlo sarà impegnata, poi, anche nelle batterie della 100 stile libero, mentre, martedì 22 luglio nei 50 stile libero.

