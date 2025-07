Concluso il primo campo digitale alla Scuola Militare “Nunziatella”: formazione d’avanguardia per i futuri leader

Condividi

Si è concluso con successo il primo campo digitale organizzato dalla Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli, che ha visto protagonisti gli allievi del 236° e 237° corso. L’iniziativa, svoltasi dal 7 all’11 luglio, rappresenta un importante tassello del progetto S.T.E.A.M. (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) che l’istituto sta implementando per gli studenti del terzo e quarto anno.

Il percorso multidisciplinare è stato concepito per sviluppare competenze digitali avanzate, sempre più essenziali nel mondo contemporaneo. Gli obiettivi principali del progetto includono l’acquisizione di conoscenze digitali strategiche, fondamentali per la sicurezza nazionale e la leadership futura, il potenziamento delle competenze trasversali come il pensiero critico e la comunicazione efficace, nonché l’esposizione a esperienze pratiche in ambienti simulati per sviluppare prontezza operativa e capacità decisionale.

Durante la settimana intensiva, la storica scuola ha aperto le porte a partner prestigiosi e a importanti realtà del territorio, creando preziose opportunità di confronto tra esperti del settore e allievi. Il programma ha preso il via il 7 luglio con l’intervento di NapulETH sul tema “Web3 e Blockchain”. Nei due giorni successivi, Telsy (gruppo TIM) ha approfondito le tematiche di “Cybersecurity e Intelligence”. Il 10 luglio è stata la volta di Spicy (Società per l’Innovazione, la Cooperazione e l’Internazionalizzazione) che ha illustrato agli allievi i principi dell’Intelligenza Artificiale e della Data Science. La stessa società ha concluso il campo l’11 luglio con un focus su Hackathon e impresa digitale.

“Il Campo digitale è una formazione d’avanguardia per futuri dirigenti e comandanti su aspetti sempre più pervasivi della vita professionale e personale. La digitalizzazione rappresenta l’insieme di sfide ed opportunità verso le quali bisogna farsi trovare pronti”, ha dichiarato il Colonnello Alberto Valent, Comandante della Scuola. “La formazione digitale accanto a quella umanistica e valoriale nel campo digitale è ormai imprescindibile nel percorso formativo ed è pienamente aderente al motto della ‘Nunziatella’, ‘preparo alla vita e alle armi'”.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio contesto di innovazione didattica che mira a formare una consapevolezza interdisciplinare, unendo cultura scientifica, etica, innovazione e spirito di squadra. Questo approccio integrato prepara gli allievi ad affrontare le sfide complesse del futuro, sia in ambito militare che civile, con una solida base di competenze tecniche e valoriali.

Il successo di questo primo campo digitale conferma l’impegno della Nunziatella nel rinnovare costantemente la propria offerta formativa, mantenendo fede alla tradizione di eccellenza che la contraddistingue dal 1787, ma guardando con determinazione alle sfide del XXI secolo.

