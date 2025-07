Pallonetto di Santa Lucia: esplosi colpi d’arma da fuoco. La Polizia esegue un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una persona.

Condividi

Visite: 13

18 Visite

Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli si comunica che, nella giornata odierna, la Polizia di Stato ha eseguito un un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, a carico di un 23enne napoletano gravemente indiziato dei reati di pubblica intimidazione con l’uso di armi, porto e detenzione di arma da sparo tutti aggravati dalle modalità mafiose previste dall’art. 416 bis 1 c.p.

Il provvedimento cautelare compendia gli esiti delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli-Direzione Distrettuale Antimafia e condotte dalla Squadra Mobile a seguito dell’esplosione di colpi d’arma da fuoco avvenuti nella mattina del 28 maggio 2023 nella zona del Pallonetto di Santa Lucia.

Le indagini hanno permesso di accertare che quella notte, all’interno di una discoteca napoletana, vi è stato un incontro/scontro tra due gruppi criminali: uno riferibile alla famiglia Sesso del Pallonetto di Santa Lucia ed uno riferibile a soggetti criminali dei Quartieri Spagnoli.

Tale scontro è da ascriversi ai contrasti esistenti tra gruppi criminali operanti in quartieri diversi ed adiacenti della città di Napoli ed anche dalla volontà di entrambi di veder riconosciuto il loro potere criminale nelle rispettive aree di provenienza.

Dopo qualche ora e precisamente alle ore 8:34 del 28 maggio l’indagato, a bordo di un’auto, avrebbe raggiunto l’abitazione di uno dei rivali ed avrebbe esploso diversi colpi d’arma da fuoco noncurante della presenza di passanti.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews