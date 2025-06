Zinno, sindaco di San Giorgio a Cremano, si candida alle Regionali Campania

Condividi

Visite: 53

15 Visite

Il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno (PD), ha deciso di correre per un seggio nel Consiglio regionale della Campania. Si inserisce nella lista del Partito Democratico, coalizione legata all’area di Mario Casillo. Tempistica e dimissioni

Secondo le norme italiane, Zinno dovrà dimettersi almeno 90 giorni prima della data delle elezioni regionali. Attualmente non è fissata con certezza, ma l’ipotesi punta a un voto tra ottobre e novembre 2025 .

Il 24 giugno 2025, Anteprima24.it ha riportato che Zinno «domani si dimetterà» per avviare ufficialmente la sua campagna elettorale.

Conseguenze per il Comune

Le dimissioni del sindaco comporteranno lo scioglimento del Consiglio comunale. A quel punto, a San Giorgio a Cremano subentrerà un commissario prefettizio fino alle prossime elezioni amministrative – probabilmente in primavera 2026













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews