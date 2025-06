REGIONALI, SCHERMAGLIE E POLEMICHE. IANNONE RISPONDE A SARRACINO

Condividi

Visite: 34

10 Visite

Nella corsa alle Regionali in Campania 2025 si accende lo scontro tra centrodestra e centrosinistra, con protagonisti il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone e il deputato del Partito Democratico Marco Sarracino. Quest’ultimo ha duramente criticato la scelta del centrodestra di puntare su Edmondo Cirielli come candidato presidente, accusando FdI di voler trasformare la Campania in un feudo politico per riequilibrare gli equilibri nazionali. Secondo Sarracino, serve una coalizione costruita dal basso, unita su temi concreti come sanità, trasporti e lavoro. Pronta la replica di Iannone, che ha attaccato il PD parlando di “guerra tra bande” tra deluchiani, filo-Schlein e opportunisti, accusando la sinistra di mettere in scena un teatro mentre i cittadini soffrono per servizi inefficienti e gestione clientelare. Il quadro politico vede un centrodestra compatto attorno a Cirielli e un centrosinistra ancora in cerca di una sintesi tra PD e M5S. Intanto, il governatore uscente Vincenzo De Luca resta una variabile non definita, tra voci di possibili liste autonome e un ruolo ancora centrale nella politica campana. Lo scontro tra Iannone e Sarracino evidenzia due visioni radicalmente diverse per il futuro della regione, mentre il clima pre-elettorale si fa sempre più teso.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews