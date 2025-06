Luigi travolto e ucciso a 16 anni da un’auto pirata: caccia al fuggitivo nel Casertano

Condividi

Stanotte a Mondragone, nella provincia di Caserta, Luigi Petrella, 16 anni, è stato travolto mentre era in scooter da un’auto pirata che non si è fermata a prestare soccorso.

Il giovane percorreva via Padule quando è stato centrato in pieno: l’automobilista ha proseguito la corsa, facendo perdere le proprie tracce.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno trasportato Luigi alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno; a causa delle ferite gravissime, è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Sul posto operano i carabinieri del reparto territoriale, che hanno avviato i rilievi tecnici e raccolto testimonianze dei presenti per risalire all’identità del conducente fuggitivo.

Sono in corso le indagini: le forze dell’ordine stanno analizzando anche eventuali video di sorveglianza e segnalazioni da cittadini per individuare l’auto pirata .

Il sindaco di Mondragone, Francesco Lavagna, ha espresso il cordoglio del comune e chiesto l’aiuto di chiunque avesse notato movimenti sospetti nella zona la scorsa notte.

La comunità locale è scossa dall’accaduto: molti cittadini segnalano la necessità di maggiori controlli e misure per la sicurezza stradale.

In attesa dello sviluppo delle indagini, gli inquirenti invitano chiunque abbia informazioni sull’auto pirata – colore, marca, modello – a rivolgersi alle autorità.













