Mertens si ritira, «l’ultima partita con Hamsik»

Dries Mertens, storico cannoniere del Napoli e detentore del record di gol con la maglia azzurra, ha deciso di concludere la sua carriera sportiva. A 38 anni, il calciatore belga ha comunicato la sua scelta attraverso il profilo “Hamsik punto 17”, dedicato alla partita di addio di Marek Hamsik.

Nell’annuncio, Mertens ha espresso sentimenti di affetto e stima nei confronti dell’ex compagno di squadra, annunciando che scenderà in campo per l’ultima volta solo per lui.

«Grande Marek, non vedo l’ora di giocare l’ultima partita con te. Ho smesso col calcio e per l’ultima volta metterò le scarpe solo per te, perché resti il capitano e l’uomo più forte con cui ho giocato», ha detto il belga.

La partita di addio di Hamsik è prevista per il 5 luglio a Bratislava. Con questa decisione, Mertens chiude un capitolo importante della sua carriera, lasciando un’impronta indelebile nel mondo del calcio e nel cuore dei tifosi napoletani.













