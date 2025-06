Iran, terremoto di magnitudo 5.2: avvertito anche a Qom e Teheran

Condividi

In piena guerra anche un terremoto di magnitudo 5.2 ha colpito l’Iran. In particolare la regione centrale iraniana di Semnan, senza finora danni né vittime. La scossa si è verificata intorno alle 21:30 ora locale (le 20 in Italia) nel centro del Paese ed è stata avvertita nelle città di Qom e Teheran, secondo quanto riportato da Press TV. L’agenzia di stampa ufficiale Irna ha riferito che i danni sono stati minimi e non c’è stata nessuna vittima Il sisma si è generato nei pressi della città di Sorkeh a una profondità di 10 km. L’Iran è un paese altamente sismico e ha registrato numerosi sismi. I più gravi finora si sono verificati nel dicembre 2003 e nel giugno 1990, quando hanno perso la vita rispettivamente 31.000 e 37.000 persone. Nel novembre 2017, un terremoto di magnitudo 7.3 ha causato 620 morti e oltre 12.000 feriti nella provincia nord-occidentale di Kermanshah.













