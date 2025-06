Israele attacca l’Iran, colpiti siti nucleari. Ucciso il capo dei Pasdaran

Trump: “Sono stato avvisato in anticipo dei raid di Israele”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato a Fox News di essere stato avvisato in anticipo da Israele dei raid compiuti contro i siti nucleari. ”L’Iran non può avere la bomba nucleare”, ha aggiunto Trump. In precedenza il Segretario di Stato Marco Rubio aveva detto che i raid aerei israeliani non erano stati condotti in coordinamento con gli Stati Uniti.