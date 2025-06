Contributi post sisma 2024: grande partecipazione all’incontro tecnico per la riparazione sismica degli edifici inagibili

Condividi

Si è tenuto nel pomeriggio de, 5 giugno, presso la sede della Protezione Civile di Pozzuoli, un importante incontro tecnico rivolto ai professionisti dell’area flegrea, dedicato ai contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili a seguito delle scosse del 2024.

L’appuntamento, promosso dal Comune di Pozzuoli, ha avuto l’obiettivo di fornire chiarimenti e indicazioni operative, evidenziando alcune criticità interpretative emerse in merito alla corretta presentazione delle istanze per l’accesso ai contributi previsti dall’art. 9-novies del D.L. 76/2024, convertito con L. 111/2024, e attuato con il Decreto interministeriale del 13 dicembre 2024, a firma del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare e del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Numerosa la partecipazione da parte dei tecnici del territorio, a conferma dell’interesse e dell’urgenza della fase di ricostruzione. L’incontro si è rivelato un momento di confronto utile per rispondere ai numerosi quesiti degli operatori e per uniformare le procedure di presentazione delle domande, grazie a un dialogo costruttivo animato da quesiti puntuali e richieste di approfondimento tecnico.

Al termine dell’incontro, l’Amministrazione comunale ha manifestato la piena disponibilità a organizzare ulteriori appuntamenti di approfondimento, qualora emergessero nuove esigenze informative o aggiornamenti normativi. Un segnale di apertura e collaborazione che conferma l’impegno del Comune nel sostenere concretamente i professionisti del settore.













