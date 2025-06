TERZO MANDATO, DE LUCA ORA TORNA A SPERARE

Condividi

Visite: 107

51 Visite

E alla fine De Luca, ormai relegato quasi in un angolo, potrebbe avere ancora una chance.

“Abbiamo ribadito che non c’è una preclusione ideologica ad affrontare il tema del terzo mandato se viene posto dalle Regioni. Noi abbiamo detto che è sbagliato che ciascuna regione scelga il numero dei mandati, deve esserci una riflessione nazionale. È un tema che deve essere affrontato come equilibrio tra poteri”. È la dichiarazione a sorpresa del responsabile organizzazione di Fdi Giovanni Donzelli al termine dell’esecutivo del partito. “Deve essere una vicenda ampia e seria e non per i casi singoli, non c’è una preclusione ad affrontarla né prima né dopo le prossime regionali. Se viene posta dalle regioni” con un documento della Conferenza “vediamo”.

Sull’apertura dl Fdi sul tema de terzo mandato potrebbe beneficiare Vincenzo De Luca, finora di fatto estromesso dalla corsa alla presidenza della Regione Campania, creando non pochi grattacapi a Elly Schlein, che avrebbe individuato da tempo in Roberto Fico il candidato ideale come governatore della Campania.

“Dopo aver lottato contro il terzo mandato e addirittura impugnato la legge della Campania davanti alla Corte Costituzionale, oggi Meloni cambia idea. E apre al terzo mandato. Perché? Semplice. Spera di aprire un caos nel centrosinistra in Campania e spera di risolvere i problemi con la Lega confermando Zaia. Ancora una volta la Meloni cambia idea e ancora una volta lo fa sulla base della propria convenienza personale. Dall’Euro alla Nato, da Putin a Biden, dalle trivelle alle privatizzazioni fino al terzo mandato è sempre così: Giorgia Meloni non ha valori e non crede in niente. Ma sposa tutte le idee che possono farla galleggiare”, è il commento di Matteo Renzi presidente di Italia Viva.

“Francamente ho visto che pero’ già alcuni partiti della maggioranza stanno litigando su queste affermazioni di Donzelli. Come sempre litigano su tutto. Sono d’accordo soltanto sullo stare al potere. Poi litigano su tutto il resto”. A dirlo è il deputato del Pd, Marco Sarracino, responsabile Sud della segreteria nazionale del Partito democratico dopo le dichiarazioni di Donzelli (FdI) sul terzo mandato. “La nostra posizione sul terzo mandato – ribadisce a margine di una iniziativa a Salerno per il ‘si” al referendum – è chiara, è una posizione, non solo in vista delle prossime elezioni regionali, ma che abbiamo già tenuto nelle scorse elezioni amministrative e regionali e su questo noi non facciamo passi indietro”.

Sul caso Campania risponde così:”Si arriverà alla costruzione di una coalizione senza inventarci nulla. L’abbiamo già fatto in tante città a partire da Napoli dove abbiamo messo su una coalizione larga e forte, rappresentata poi da Gaetano Manfredi, che è stato il punto di unita’, ed è una coalizione che si è fondata su punti programmatici molto chiari e netti”.

Per Sarracino, “una coalizione larga dovrebbe rendere tutti quanti felici di un profilo largo che possa affrontare le prossime elezioni regionali con più’ forza. Siamo per l’unita’ di tutto il campo progressista e riformista, Partito democratico e Movimento Cinque Stelle, Ave. Ma io dico anche Italia Viva, Azione. Tutte le forze che in questo momento non si riconoscono con il governo Meloni”. “In Campania, queste forze, alle ultime europee, hanno dimostrato – prosegue – di poter essere largamente la maggioranza a livello elettorale. Se noi riuscissimo a unirci, vinceremmo le prossime elezioni regionali molto facilmente e daremmo un segnale fortissimo al governo di Giorgia Meloni, che in Campania e in tutta Italia a partire dal Sud si può costruire l’alternativa”.

“De Luca è pienamente coinvolto in questa battaglia. Io sono del parere che, anche alla luce di quelli che sono stati gli ultimi fatti e le ultime vicende, si possa costruire con lui, quella che sarà innanzitutto l’unita’ del Pd, perché ricordo a me stesso che De Luca è un iscritto del Partito Democratico. Quindi, quella che sarà la proposta del Partito Democratico sarà’ anche la proposta di De Luca”













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews