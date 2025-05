Condividi

Contratti firmati. Per circa 40 persone di etnia rom è stata sancita, in municipio, l’assegnazione di appartamenti. Il Comune, infatti, ha deciso di riattivare il progetto Abramo che contempla l’assegnazione delle abitazioni. L’immobile scelto è sempre quello di via Palmentiello, un bene confiscati alla criminalità organizzata. I primi contratti sono stati sottoscritti in municipio.













