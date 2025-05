MARANO, STALKING CONDOMINIALE IN VIA MONTALE: ARRESTATO NIGERIANO. LA STORIA RACCONTATA SETTIMANE FA DAL NOSTRO PORTALE

Condividi

Arrestato per stalking condominiale. Sono stati i carabinieri della locale compagnia ad arrestare un nigeriano che da mesi attuava condotte persecutorie e minacciose nei confronti di alcuni condomini di una palazzina di via Montale. A denunciare i fatti, alcuni ex condomini della zona, che avevano contattato la nostra redazione, riferendo di essere minacciati costantemente dall’uomo.

Segue l’articolo di qualche settimana fa.

Alcuni cittadini di via Montale, a Marano, nei pressi dell’area industriale, ci segnalano una situazione di assoluta invivibilità nel loro fabbricato, dove un uomo – un extracomunitario – avrebbe da tempo messo in atto una serie di azioni tese a disturbare la pubblica e privata quiete. Lanci di bottiglie dal balcone, rumori molesti ad ogni ora del giorno, minacce ai condomini, alcuni dei quali sono dovuti andare via dagli appartamenti nel timore possa accadere qualcosa di ancor più grave.

“Non riusciamo nemmeno più a rientrare nel nostro appartamento – ci riferisce una donna che viveva in via Montale e che ha sporto denuncia – E’ una situazione di grave pericolo. Questo extracomunitario, che tutti conoscono con il nome di Franco, ci minaccia con bottiglie di vetro rotte e offese di ogni genere. Abbiamo sporto denuncia ai carabinieri della locale compagnia, ma al momento la situazione non è cambiata”.

Sarebbero almeno due gli esposti presentati dai cittadini in caserma.













