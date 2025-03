L’angolo di Luciana, le ricette del giorno: melenzana alla scarpone

Condividi

Melanzane alla scarpone. Ingredienti: Melanzane, formaggio reggiano,salame Napoli,provola affumicata secca ,pomodorini,basilico. Preparazione: Tagliamo le Melanzane dandole una forma somigliante ad una scarpetta,scaviamola tenendo a parte la mollica. Friggiamo le scarpette e la mollica in olio abbondante . Intanto prepariamo la farcia con: la mollica fritta , provola affumicata secca,salame Napoli e qualche pezzo di parmigiano reggiano. In un padellino spadelliamo con un filo di olio ed uno spicchio d’aglio i pomodorini,salate q.b. Farcite le melenzane mettendo sopra qualche pomodorino ,passate in forno preriscaldato a 200° per 5 /10 minuti. Impiattate e decorate con una fogliolina di basilico.

