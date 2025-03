“Una stanza ospedalizzata a Santa Maria Maggiore”: la voce che evoca la imminente rinuncia di Papa Bergoglio

Al venticinquesimo giorno di ricovero diuna nuova voce che arriva dal Vaticano evoca lo scenario di una imminente rinuncia di, come avvenne per Ratzinger . Il pontefice argentino, che ha bisogno di cure costanti e dovrà proseguire la terapia anche quando lascerà il Gemelli, dovrà alloggiare in uno speciale appartamento, ospedalizzato per le necessità di una persona 88enne, in condizioni di salute delicatissime. C’è però un clamoroso retroscena: i lavori di “ospedalizzazione” del nuovo appartamento di Papa Francesco, non sono in via di esecuzione a Santa Marta, residenza attuale di Bergoglio sin dall’inizio del suo pontificato.